En acı görev

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesinde ölenlerin kimliklendirilmesi için gece-gündüz sahada çalışıyor. Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Afet Kriminal İnceleme’ye (AKİ) bağlı kriminal uzmanı 600 kişi ve 200 ekip, 81 ilden gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri mezarlıklarda kimliklendirme işlemlerini yapıyor. Mezarlıklara adeta küçük bir laboratuvar kuran ekipler, ölenin kimliğinin belirlenmesi için gece - gündüz demeden görev yapıyor.

DÖRT YOL İZLENİYOR

Kimliklendirmede 4 yol izleniyor. Enkazda çıkarılan cenazeler mezarlıklara gönderiliyor ve burada tüm cesetlerin fotoğrafları çekiliyor. İkinci aşama ise teşhis. Eğer ölenin yakını varsa ona teşhis ettiriliyor. Teşhis yapılınca cenazenin defin işlemleri başlıyor. Üçüncü aşama ise parmak izi. Bölgeden alınan parmak izleri direkt merkeze iletiliyor. Anında parmak izi eşleştirmesi yapılıyor, eğer kişinin parmak izi veri tabanında varsa anında kimlik belirleniyor. Dördüncü aşama ise DNA. Eğer kişi teşhis edilemediyse ve parmak izi eşleşmesi yoksa DNA örneği alınıyor. Adli Tıp Kurumu’na DNA örnekleri iletildikten sonra kimsesiz kişiler, ayrı bölümdeki mezarlıklara numara verilerek defnediliyor.

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Kimliği belirlenemeyen, parmak izi, DNA örnekleri ve fotoğrafı çekilen cenazeler numara verilerek mezarlıktaki ayrı bir bölüme defnediliyor. Bu kişilerden alınan parmak izi ve DNA örneğinin yanı sıra yapılan fotoğraflandırmada ölen kişinin görünen yerlerinde belirgin bir özelliği varsa (dövme, doğum lekesi, küpe, piercing, hızma gibi) o özelliğini gösteren fotoğraflara da öncelik veriliyor ki sonraki süreçte ailesinin bu kişiyi teşhis etmesinde kolaylık sağlasın.

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‘KAYITSIZ DEFİN YOK’

Hürriyet’e konuşan EGM Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan, “Ölüm defin belgesi ve kayıt yapılmayan hiç kimse defnedilmedi. Şu ana kadar yapılan kimliklendirmede ölenlerin sadece yüzde 10’unun kimlikleri belirlenemedi ve numara verilerek kimsesizler mezarlığına defnedildi” dedi.

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YAKINLARINI ARIYORLAR

Mezarlığa gelen birçok aile, ellerinde ölen yakınlarının adlarının bulunduğu mezar taşlarıyla yakınlarının mezarlarını arıyor. Numaralandırılarak defnedilen yakınlarının mezarlarını bulan aileler, mezar taşlarını toprağa koyup gözyaşı döküyor. Mezarlıkta bulunduğumuz süre içinde her iki dakikada bir cenaze taşıyan araçların gelip gitmesi dikkat çekiyor.

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‘YAKINLARINI ARAYANLAR DNA ÖRNEĞİ VERSİN’

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenmeyen yakınlarını arayanların Adli Tıp Kurumları’na DNA örneği vermesi gerektiğini söyledi: “Biz nasıl kimliği meçhul olgularımızı çalışıp sisteme yüklüyorsak bütün çevremizdeki olguların da kan örnekleri sisteme yüklenecek. O yüzden cenazesini bulamayan, arayan kişiler bize başvursun. Bir an önce sisteme yüklenmeleri gerekiyor.”

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