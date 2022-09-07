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En acı görev!

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Kaza#Mehmet Hafız Erten
En acı görev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Belediyenin yol yardım ekibinde bulunan Mehmet Hafız Erten, anne ve babasının öldüğü kazaya görevli olarak geldi, acı haberi alınca yıkıldı.

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Şanlıurfa’da, Mahmut Etik kullandığı 63 AB 872 plakalı halk otobüsüyle dün sabah Şanlıurfa- Mardin yolunun 5’inci kilometresindeki durakta yolcu indirdikten sonra yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten (60) yönetimindeki 63 DC 567 plakalı otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten (61) çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.  

ARKADAŞLARI TESKİN ETTİ

Çiftin çocukları Mehmet Hafız Erten ise ihbarla kaza yerine giden Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinde görevliydi. Mehmet Hafız Erten hurdaya dönen araçta anne- babasını ağır yaralı görünce şok yaşadı. Mehmet Hafız Erten, ambulansı takip ederek hastaneye geçti, ancak burada acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Hafız Erten’i arkadaşları teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

En acı görev

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Ahmet Erten ile Şükran Erten çiftinin bulunduğu otomobil hurdaya dönerken, kaza halk otobüsünün kamerasına da yansıdı.

 

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#Şanlıurfa#Kaza#Mehmet Hafız Erten

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