En acı arayış... Kızından geriye ufak bir hatıra bulabilmek için enkaz alanına geldi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana’da 13 bina yıkıldı. Bu binalarda 418 kişi hayatını kaybetti. Sadece 34 kişi kurtarıldı. Yıkılan binaların enkazı ve binalardan çıkan eşyalar Rüzgarlı Tepe’ye götürüldü. Burada polis kontrolünde bina bina ayrılan eşyalar hayatını kaybedenlerin yakınlarına açıldı.

TEK BİR FOTOĞRAF BULABİLDİ

Yakınları alana gelip ölen akrabalarından bir hatıra bulabilmek için arama yapıyor. Bunlardan biri de emekli öğretmen Ömer Demirel (70). Demirel, depremde Tutar Apartmanı'nda oturan kızı Emine Demirel'den (40) geriye kalan hatıralarını aramak için enkaz alanına geldi.

Demirel, Tutar Apartmanı'nın eşyalarını tek tek kontrol etti ancak kızından geriye bir tek fotoğraf bulabildi. Acılı baba kızının İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yaptığını ve tez hazırladığını belirterek, “Tez hazırladığı için bu evde kalıyordu. Tek başına tezine adapte olmuştu.

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Onu bitirmeye çalışıyordu. Bazen bize de geliyordu ancak tez hazırladığı için çoğu zaman bu apartmanda kalıyordu. Deprem olduktan hemen sonra apartmana koştuk ama maalesef onu canlı çıkartamadık. Bir süre zaten bulunamadı daha sonra cansız bedenini bulduk. Tezi de yarım kaldı, deprem onu aldı götürdü. Burada da ondan geriye kalan bir hatıra bulmak ümidiyle geldik. Eşyalarını bulmak için geldik” dedi.