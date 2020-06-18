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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

En acı an... Sokak ortasında ölen babaya son bakış

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En acı an... Sokak ortasında ölen babaya son bakış
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hikmet Akgün (72) sokak ortasında fenalaşıp, hayatını kaybetti. Acı haberi alıp gelen gelen oğlu Fevzi Akgün, babasının cansız bedenine bakıp, gözyaşı döktü.

Yaşadığı Manisa'dan bir süre önce oğlu Fevzi Akgün'ün yanına gelen Hikmet Akgün, saat 06.00 sıralarında, Bayraklı ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evden çıktı. Ancak sokakta yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada gelen Fevzi Akgün, babasına üzerindeki örtüyü kaldırıp son kez baktı.

Hikmet Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalleli, Hikmet Akgün yürürken fenalaştığını, kaldırım üzerine uzanıp, su ve cep telefonundan oğlu Fevzi Akgün'ü aranmasını istediğini anlattı. 

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