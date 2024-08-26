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En acı an! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

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#Adana#Trafik#Kaza
En acı an Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 16:39

Adana'da motosikletin TIR'a çarptığı kazada Havva Togay (36) hayatını kaybetti, sürücü eşi Ercan Togay (38) yaralandı. Togay hastaneye kaldırılırken, çiftin yakınları ölen kadının başında uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Eşi Havva Togay ile seyreden Ercan Togay'ın kullandığı 01 FBT 15 plakalı motosiklet, H.M.K.'nin (60) kullandığı 01 ACG 897 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Havva Togay başını asfalt zemine çarptı, eşi Ercan Togay kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde Havva Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Ercan Togay da 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

En acı an Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kazayı haber alıp gelen ailenin yakınları, Togay'ın cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Havva Togay’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR şoförü H.M.K. polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Ercan Togay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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En acı an Motosiklet kazasında hayatını kaybetti... Yakınları gözyaşlarına boğuldu

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#Adana#Trafik#Kaza

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