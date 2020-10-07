En acı an... Görür görmez koştular

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da üniversite eğitimi alan 18 yaşındaki Beytullah Esen, dolaşmak için Aybastı ilçesinden Altınordu’da bulunan akrabalarının yanına geldi. Akrabaları ile birlikte serinlemek için denize giren Beytullah Esen, şiddetli dalgaların etkisiyle suya kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Esen’in bedenini sudan çıkarttı.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINLARI DENİZE KOŞTU

Bu sırada Beytullah Esen’in bedeninin denizde bulunmasının bildirilmesi üzerine olay yerinde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Esen’in hareketsiz bedeni sudan çıkartılırken, denize koşan yakınlarına çevredeki güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkartılan Beytullah Esen, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.