‘Emzirme odasına almadı’ kavgası

Bursa’daki özel hastanede önceki gün 11.30 sıralarında, Elif A. (26), annesiyle birlikte 2 aylık bebeğinin rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gitti. Elif A. sıra beklerken, bebeğini emzirmek için annesiyle birlikte emzirme odasına yöneldi. Ancak hemşire Hacer E., pandemi tedbirleri kapsamında odaya yalnızca bebek ile annesinin girebileceğini söyledi. Ancak Elif A., annesinin de yanında odaya girmesi için ısrar etti. Elif A. ve annesi çıkan tartışmada, hemşire Hacer E.’ye saldırdı. Hemşirenin başörtüsünü çeken ve başörtüdeki iğnelerin hemşirenin kafasına batmasına neden olan anne-kıza güvenlik görevlileri müdahale etti. ‘Beyaz kod’ verilmesi üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Elif A. ile hemşireyi ifadelerini almak için Emniyet’e götürdü. Hemşire Hacer E. kendisine saldıran anne-kızdan şikâyetçi olurken, hastanede anneannesiyle kalan bebeğin rutin kontrolü doktoru tarafından yapıldı.

‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM’

Anne-kızın saldırı anında kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Hacer E., “Annesi, ‘Ben bu hastaneye bu kadar para veriyorum. 10 bin lira para ödedim. Sen beni dışarı çıkaramazsın’ gibi cümleler kurdu. Kızı emzirme odasından çıktı. Annesiyle tartıştığımı düşünüp beni tartaklamaya başladı. Bir yandan annesi de beni itmeye başladı. Annesi beni iterken kızı da başörtümden asılıyordu. 'Seni öldürürüm. Seni öldürmüyorsam bu benim insanlığımdan' gibi cümleler kurarak hakaret etti. Öldürmekle tehdit etti. Ben işimi yapıyorum. Biz burada hem kendi sağlığımızı hem de insanların sağlığını düşünmek zorundayız. İçeride başka emziren anne olmasaydı bu kadar uyarmak zorunda kalmazdım. Şu dönemde herkesin çok gergin olduğunu biliyoruz. Ama alınan kararlar hepimiz için geçerli” dedi.