Emzikli oyuncaklı minik mezarlar büyük acılar

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Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesindeki Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Kapıçam mezarlığındaki bebek mezarları da yürekleri dağlıyor. Birçoğu adsız olan ve sadece numara verilerek açılmış. Eymen Kayman’ın ismi başucundaki tahtaya küçük harflerle yazılmış. Başucuna yakınları tarafından bisküvi ile meyve suyu bırakılmış. Hemen yanda İnci Hazal ve Rümeysa Altun ismi yer alıyor. İnci’nin mezarına ise küçük baloncuklar ile bir bebek konulmuş.

Yan yana yatan birçok çocuk mezarında isim bile yok. Örneğin, isimsiz 408 numarada bir bebek emziği, kırmızı bir kurdele var. 296 numarada bir oyuncak kedi dikkat çekiyor.