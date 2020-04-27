Emtia Ne Demek? Emtia Nedir? Emtia Tdk Kelime Anlamı

Emtia kelimesi Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer alır. Emtia kelimesine Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise ‘Mal’ karşılığı verilmektedir. Ticaret noktasında herhangi bir mal için yapılan karşılıklı alışveriş noktasında dile getirilmiş üründür.

Emtia Ne Demek?

Emtia ticaret üzerinden ele alınan ve kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Arapça kökenli olarak Türkiye'de bulunan bu kelime değişik anlamları üzerinden değerlendirilebilir.

- Mal,

- Ticaret,

- Ticarete konu olan mallar,

- Karşılıklı mallar,

Bu anlam üzerinden özellikle ticaret açısından belirli zamanlarda kullanılan bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Ancak gündelik yaşam içerisinde çok fazla bilinmeyen ve ayrıca kullanılmayan bir sözcüktür.

Emtia Nedir?

Emtia kelimesi herhangi bir ticaret karşısında söz konusu olan mallara verilen anlamdır. Özellikle toplu olarak ve karşılıklı yapılan anlaşma noktasındaki ticaret içerisinde yer alan ürünler için değerlendirilir. Daha çok ticaret odaklı olarak yapılan çalışmalar içerisinde kullanılan bir kelimedir. Gündelik yaşamda özellikle Türkçede ve kullanılan ve karşılaşılan sözcük değildir. Ancak emtia kelimesi ile karşı karşıya kaldığınız zaman bunun bir ticaret üzerinden malların olduğunu anlayabilirsiniz.