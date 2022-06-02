Emsal karar çıktı, trafik cezası delil olmayınca iptal edildi

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Avukat Aslan Sezgin'e, 10 Şubat'ta Torbalı'nın Ayrancılar kavşağı yakınlarında, 35 TVY 37 plakalı otomobiliyle seyir halinde cep telefonuyla görüştüğü gerekçesiyle ceza yazıldı. Sezgin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116'ncı maddesi gereğince otomobilinin plakasına yazılan 427 liralık cezayı yargıya taşıdı. Eline telefon almadığı için cezanın haksız olduğunu belirten Sezgin, aracındaki bluetooth hoparlör sistemiyle görüşmeler yaptığını ve telefonla konuştuğuna dair fotoğraf ya da video gibi görsel delil bulunmadığını gerekçe göstererek itiraz etti. Torbalı Sulh Ceza Hakimliği'nde açılan davada, karar çıktı. Hakimlik, aracıyla seyir halinde telefonla görüştüğüne yönelik herhangi bir fotoğraf veya kayıt olmaması nedeniyle Sezgin'in itirazını hakkaniyet gereği kabul edip, verilen para cezasını kaldırdı.

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