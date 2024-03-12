Emre Saltık’a karanfilli anma

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Saltık’ın mezarına karanfil koyan Özel, özetle şunları söyledi: “İlk albümünün adına baktık. İlk şarkılardan bir tanesinin ‘Diren Filistin’ olduğunu gördük. Ramazanın ilk günü. Bugün bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz. Kanın durmasını diliyoruz. Filistin’deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Saltık’ın ilk albümünde Filistin’i, Filistin ile dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz. Belediye meclis üyesiyken, partimizin üyesiyken hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de yeri doldurulmaz bir neferidir.” Törende Mert Saltık ise babasının mirasını devam ettimek için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den ‘Gönülden Gönüle’ konserlerinin devamı için destek istedi.