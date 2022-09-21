Emre Olur adliyeye sevk edildi

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 13:28
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Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçtiğimiz pazar günü Türkiye'ye getirilmişti.
Emre Olur, bugün emiyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.