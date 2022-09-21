Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emre Olur adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Emre Olur#Sedat Peker#Adliye
Emre Olur adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 13:28

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol tarafından teslim alınarak geçtiğimiz pazar günü Türkiye'ye getirilmişti.

Emre Olur, bugün emiyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Olur#Sedat Peker#Adliye

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles