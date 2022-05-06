Emre nasıl öldü?

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EMRE Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu. Soykök, 8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi’nde doktora için kabul alarak, ABD’ye gitti. Soykök, 21 Nisan’da üniversitenin yurdundaki odasında ölü bulundu.

Soykök’ün ölüm haberi, Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi. Konsolosluk yetkilileri, Soykök’ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığını ve intihar ettiği üzerinde durulduğunu, Teksas polisinin soruşturma başlattığını aileye aktardı. Emre Soykök’ün cenazesi Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Altındağ ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Emre Soykök’ün ailesi ise “Biz Emre’nin intihar ettiğine inanmıyoruz” diye konuştu.