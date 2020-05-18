Emre Kınay 'Meral Akşener şartımı kabul etti' diyerek böyle açıkladı!

"Benim kapıma sizin aracılığınızla veya herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıma siz bile gönderseniz almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız 'Adayınız olayım' dedim. 'Sosyalist olduğumu biliyor musunuz?', 'Evet'. 'Kabul ediyor musunuz?', 'Evet''. Tiyatrocu Emre Kınay, adaylık konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunduğu şartı açıkladı. Akşener'in bu şartla Kınayı aday yapmayı kabul ettiğini belirtti.

Kınay, bu açıklamaları Haber Global televizyonunda yaptı. 31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy adayıydı. Adaylık sürecini anlattı. Kendisini sosyalist olarak tanımladığını söyleyen Kınay'a, Akşener'in milliyetçilik tanımını yaptığı "Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman" sözleri hatırlatıldı. Kınay, burada Akşener'le aynı fikirde olmadığını vurguladı. "Benim için laik, demokratik, çağdaş cumhuriyet esastır. Türkçülük, Tanrı Dağı, din yönelgesi, hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi?" dedi.

Kınay'ın bu açıklaması MHP kanadında tepkiye yol açtı. Genel Başkanı Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Twitter hesabından yazdı. Akşener'in bu şartı kabul etmesine işaret ederek, "Bu ne kepazelik Allah aşkına! MHP'de ülkücülüğümü yaşayamıyorum diyenler, şimdi mutlu musunuz?" diye sordu.