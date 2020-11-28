Emre Hoca’dan iyi haber var

Hafif baş ağrısı şikâyetiyle test yaptıran 79 yaşındaki Kongar, tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı. Gerekli kontrollerin yapıldığı, Kongar’ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Kongar’ın eşi Bilge Kongar, “Ben Kuşadası’ndayım. İlk duyunca endişelendik tabii ama durumu çok iyi. Maşallah hiçbir olumsuz durum yok. Belirti göstermiyor. Önlem amaçlı hastanede yatması uygun görüldü. Doktorlar hastalığın bitme noktasında olduğunu düşünüyor” diye konuştu.