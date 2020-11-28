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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emre Hoca’dan iyi haber var

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Emre Hoca’dan iyi haber var
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Prof. Dr. Emre Kongar’ın perşembe günü yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştı.

Hafif baş ağrısı şikâyetiyle test yaptıran 79 yaşındaki Kongar, tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı. Gerekli kontrollerin yapıldığı, Kongar’ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Kongar’ın eşi Bilge Kongar, “Ben Kuşadası’ndayım. İlk duyunca endişelendik tabii ama durumu çok iyi. Maşallah hiçbir olumsuz durum yok. Belirti göstermiyor. Önlem amaçlı hastanede yatması uygun görüldü. Doktorlar hastalığın bitme noktasında olduğunu düşünüyor” diye konuştu.

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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