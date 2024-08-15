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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, 'suçluyu kayırma’ suçundan tutuklandı

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#Yağmur Sarnıç#Tutuklama#Emre Aşık
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, suçluyu kayırma’ suçundan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 11:19

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, İstanbul Beşiktaş’ta yapılan GBT kontrolünde hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığının görülmesi üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.

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Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu. Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü.

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, suçluyu kayırma’ suçundan tutuklandı

TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddiasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Sarnıç'ın Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’le plan yaptığı iddia edilmişti. Yapılan soruşturma kapsamında aranan Sungur, Düzce’de jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak, bir jandarma personelini de yaralayarak kaçmış sonra yakalanmıştı.

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Yapılan soruşturma kapsamında da Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek beraat etti. Emre Aşık'ın karara itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

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#Yağmur Sarnıç#Tutuklama#Emre Aşık

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