Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, 'suçluyu kayırma’ suçundan tutuklandı

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Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu. Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü.

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddiasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Sarnıç'ın Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’le plan yaptığı iddia edilmişti. Yapılan soruşturma kapsamında aranan Sungur, Düzce’de jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak, bir jandarma personelini de yaralayarak kaçmış sonra yakalanmıştı.

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Yapılan soruşturma kapsamında da Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek beraat etti. Emre Aşık'ın karara itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.