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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!

#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Cinayet
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişme

Düzce'de, eski milli futbolcu Emre Aşık’ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla boşandığı eşi Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı, sanıkların adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

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DHA-Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungurla birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık bugün duruşmaya katılmadı. Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur’un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulundu. Emre Aşık’ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. 

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını talep etti. Yağmur Sarnıç ile birlikte Emre Aşık’ı öldürmek için plan yapan Baycan Şenürek’in de aynı suçtan yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Cinayet