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Büşra ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme! Velayet talebi reddedildi

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Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı - karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

"YAĞMUR AŞIK'IN VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ"

Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı, karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

Emre Aşık ve Yağmur Aşıkın boşanma davasında flaş gelişme Velayet talebi reddedildi

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