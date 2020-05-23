Emrah isminin anlamı nedir? Emrah ne demek

Emrah kökeni Türkçeden gelen bir isimdir. Anlamı ise aynı şekilde sözlük anlamı olarak da ortak biçimde ele alınır. ‘saz çalıp, oynayan’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu isim özellikle geçmişteki ünlü bir halk ozanı ismi üzerinden anlam kazanmış durumda.

Emrah İsminin Anlamı

Hem tarihi açıdan hem de diğer anlamları ile beraber Emrah ismi erkek çocukları için Türkçede yaygın kullanılmaktadır.

- Erzurum’da doğmuş ünlü bir halk ozanı,

- Saz çalıp, oynayan,

Anadolu kültürünün etkilerini üzerinde hissettiren Emrah ismi, erkek çocuklar için güzel bir ad olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda eski dönemlerde gündelik yaşamda Emrah sözlük olarak da kullanılmaktaydı. Günümüzde bu konuda her ne kadar çok fazla değerlendirilmese bile, eskiden saz çalıp oynayan kişiler için söylenen bir söz olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda Anadolu şehirlerinden olan ve Erzurum’da doğmuş ünlü halk ozanını nitelemektedir. Bu anlamları ile beraber erkek çocuğunuz için isim arıyorsanız Emrah adını değerlendirebilirsiniz. Bu güzel ismi tek başına kullanmanız ile beraber ayrıca farklı isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Özel anlamı ve tarihi üzerinde Emrah adı erkek bebekler için kullanılacak özel isimlerden biridir.