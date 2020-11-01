Emrah Apartmanı'nda bir hazin hikâye: Müteahhit dedenin büyük acısı

İzmir depreminde en fazla zarar gören iki binadan biri Emrah Apartmanı diğeri ise Rızabey Apartmanı. İkisi de Bayraklı’da. Aynı mahallede olmaları dışında ortak başka bir özellikleri daha var. Depreme karşı güçlendirilmiş olmaları. Binaların bulunduğu bölgenin geçmişte patates ve pancar tarlası olduğunu da mahalle sakinlerinden öğreniyoruz. İki apartmanın sakinlerine göre, Emrah Apartmanı 10 yıl önce, Rızabey ise 4 yıl önce büyük bir onarımla depreme karşı yeniden güçlendirilmiş. Ancak bu güçlendirmeler İzmir’i vuran deprem sonrasında ayakta kalmaları için yeterli olmamış.

KENDİSİ DİDİM’DE YAŞIYOR

Emrah Apartmanı’nın bulunduğu bölgede Selçuk Şamiloğlu ile birlikte uzun saatler geçiriyoruz. Mahalle sakinleriyle konuştukça insanın içini acıtan ayrıntılar öğreniyoruz. Emrah Apartmanı’nı yapan müteahhitin ismi Hayati Uzun. Hayati Uzun, 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybediyor. Bu olay üzerine İzmir Bayraklı’ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993’te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa ediyor. Buraya ‘Emrah Apartmanı’ ismini veriyor. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yapıyor ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim’e yerleşiyor.

DİĞER TORUNLARI DA ÖLDÜ

Müteahhit Hayati Uzun, Emrah Apartmanı’ndan ayrılsa da oğlu Bora Uzun ve ailesi yaşamaya devam ediyor. Ancak deprem Uzun ailesinin yakasını İzmir’de de bırakmıyor. Önceki gün gerçekleşen depremde Hayati Uzun, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını yaşatmak için yaptığı binada gelini Rabia Uzun’u, kendisi ile aynı adı taşıyan 17 yaşındaki torunu Hayati Uzun’u ve diğer torununu kaybediyor. Kendisi gibi müteahhit olan oğlu Bora ise enkazdan ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılıyor.

17 yaşındaki Hayati Uzun’un arkadaşları ise şunları anlatıyor: “Biz aşağıdaki parktaydık. Bir anda deprem şokunu yaşadık. Sokağı döndüğümüzde etraf toz bulutuydu. Hemen enkaza girdik. Binaya ilk İzmir itfaiyesi geldi. İzmir itfaiyesi ile iki kuzenimi zemin kattan çıkardık. Onlar bir yaşam alanı bulduğu için şanslıydı. Daha sonra en üste Hayatilerin olduğu yere baktık. Hayati babasının üstüne kapanmıştı ama hayatını kaybetmişti.”

HAYATİ, ‘YIKILACAK’ DEMİŞ

17 yaşındaki Hayati’nin arkadaşları, bir önceki İzmir depreminde binanın hasar gördüğünü, asansörün arızalandığını ve Hayati’nin kendilerine, “Bu bina yıkılacak” dediğini söyledi. Arkadaşları Hayati’nin çok hayat dolu birisi olduğunu belirtti.