Emojiler dilimizi unutturuyor mu

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Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, surat ifadesinden spor türüne, yemek çeşitlerinden ulaşım araçlarına kadar çok çeşitli görsel imgeler ‘emoji’ adı altında sıklıkla kullanılmaya başlandı. Hem mesajlaşırken hem de görsel ve video paylaşımlarında kullanılan emojiler, bazen yazının bile yerini alabiliyor. Kullanıcılar bu sayede duygu ve düşüncelerini karşı tarafa kolaylıkla aktarabiliyor. Ancak emoji kullanımının kolay bir duygu aktarım yolu olmasının dışında dil kullanımı ile anlama becerisini körelttiğine dair endişeler de bulunuyor.

GENÇLER ÇOK KULLANIYOR

Uzun yıllardır tercih edilen bu ifade türü hakkında yurtdışındaki uzmanlar farklı görüşlere sahip. Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan Üniversitesi Germen Filolojisi Bölüm Başkanı Profesör Rusudan Makhachashvili, insanların emoji kullanmasını ‘hiyerogliflere dönüş’ olarak yorumluyor. Yazı dilinin resimlerle başladığını hatırlatan Makhachashvili, hiyerogliflerin insanların “dünya hakkında söylemek istediklerini ifade etme yöntemi” olduğunu anlatıyor. California Berkeley Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Profesör Gı Cing ise emoji kullanımının entelektüel yapıyı olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini söylemenin zor olduğunu belirtiyor. Cing, emoji kullanımının duygusal iletişimi geliştirdiğini belirterek emojilerin yazılı mesajlara netlik kattığının altını çiziyor. Gençlerin, çok fazla emoji kullandığını söyleyen Cing, bu sayede iletişimi yorumlama becerilerinin de geliştiğini ifade ediyor.

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‘İLETİŞİMİN PRATİK OLMASINI İSTİYORLAR’

İnsanların görselleri daha iyi anladığını belirten Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, “Görseller bir şeyleri analiz etmeye yardımcı oluyor. Yeni nesile yazmak daha zor geliyor. Yazıyı görsel unsurlar kullanarak kendi dünyalarında anlamlandırmak istiyorlar. Bu iletişim yönteminin önüne pek geçilebileceğini zannetmiyorum. Gençler iletişimin pratik, kısa ve öz olmasını istiyorlar. Bu bir geriye gidiş değil” dedi.

‘EN ÖNEMLİ İKİNCİ KEŞİF’

Kaleme aldığı ‘Çocuklar İçin Yazma Eğitimi’ kitabında dijital yazma tekniklerini ve emoji kullanımını inceleyen Marmara Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Benzer ise şöyle konuştu:

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“Ben emojilerin dile zarar vereceğine inanmıyorum. Hatta noktalama işaretlerinden sonra önemli keşiflerden biri de emojiler. Bunları ‘anlık’ mesajlaşmalarda kullanıyoruz ve bu konuda emoji önemli bir araç. Duygu ve düşünceleri emojilerle destekleyerek anlatabilmek kıymetli, bunların örnekleri tasvir edilmeli.”

Yemek eleştirmeni ve yazar Vedat Milor ise “İnsanların birçoğu yazarak kendini ifade etmeyi pek beceremiyor. Emojiyle kendilerini ifade etmek için kolay bir yöntem seçiyorlar” diye konuştu.

Z KUŞAĞI NE DİYOR

Akdeniz Üniversitesi spor bilimleri bölümü son sınıf öğrencisi Tufan Can Bayrakdar, “Mesajlarda kendimi ifade ederken yazıyla bunu çok net aktaramadığımı hissettiğim zamanlarda emoji kullanmayı tercih ediyorum. Ancak ilk tercihim emoji kullanmak yerine yazmak oluyor. Emoji kullanımının yazım dilini olumsuz etkilediğini düşünmüyorum” derken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji bölümü yeni mezun Emir Halim Özel, emoji kullanmanın yapmacık olduğunu ifade etti.

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Kocaeli Üniversitesi kamu yönetimi bölümü son sınıf öğrencisi Arda Kahraman, emoji kullanmanın aktarmak istenen düşünceyi geçlendirdiğini söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Dilda Sedefoğlu ise yazıyla birlikte emoji kullanımının yazıyı desteklediğini vurguladı.