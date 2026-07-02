Emniyetten TBMM’ye dolandırıcılık uyarısı... ‘45 yaş üstü’ kolay kanıyor

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TBMM Okullara Saldırıları Araştırma Komisyonu, önceki hafta İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bir çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette Daire Başkanı Salih Gözüm’ün komisyon üyelerine gerçekleştirdiği sunum, Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı: “İnternet kullanımında dünya ortalamasının üzerindeyiz; dünya ortalaması otuz saat, bizde kırk iki saat. Sosyal medyada geçirilen haftalık süre dünyada yedi saat iken bizde dokuz saat, hatta on saat. Özellikle Türkiye’de Instagram, YouTube ve TikTok’un kullanımda çok ön planda olduğunu görüyoruz. Normalde günlük sosyal medya kullanımı iki saat yirmi bir dakika iken çocuklarda bu üç saate kadar çıkıyor. 11-15 yaş arası en algısı açık ve hatta ebeveynlerine yön gösteren noktada bir dijital algıya sahipler.

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KENDİLERİNİ YENİLEYEMİYORLAR

Ebeveyn dijital yetisinin artırılamaması en büyük sorunlardan biri. Çünkü dijital yeterliliği yüksek olmayan veli profili çocuğunu kontrol edemiyor. Artık suç liderlerinin taş çatlasın 33-35 yaş grubunu bulduğunu ama genelde 23-27 olduğunu görüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 45 yaş üstü vatandaşlarımızın dijitalleşmede kendini yenileme şansı neredeyse hiç yok.

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BEN IBAN’A ULAŞAMIYORUM

IBAN konuşuluyor. İnanın ben suçla

mücadele eden birisi olarak IBAN’ın kime ait olduğunu devlet bankasından 45 günde alıyorum, özel bankadan iki ayda alıyorum. Boşluğu MASAK’la doldurmaya çalışıyoruz. Bu alanda mutlaka yasal düzenlemeler yapılmalı. 24 saat suç şebekesi veya vatandaşı dolandıracak olan yapı makine gibi işliyor. Dolandırılma ihtimali zaten yaşlı grubun çok arttı. O kadar hızlı dolandırıyorlar ki işte 17 yaşındaki çocuk, sayın vekilimizi dolandırdı; 70 milyonunu dolandırdı.”

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YENİ NESİL ÇETELER ÇOK HIZLI

Çocuklarımız oyunlardaki kapalı gruplara geçip iletişim ve etkileşimi Discord’da, Telegram’da yapıyor. Suç odakları uyuşturucuda kendileri arasında bir alışveriş olacaksa Telegram’a, Discord’a yönlendiriyor. Şu an azaldı çok şükür Daltonlar, Casperlar gibi yeni nesil örgüt yapılanmaları. Propaganda süreci kesildi ama bitiyor mu? Çetelerle, mafyavari paylaşımlarla alakalı engelleme alıyoruz, inanın 15 dakika sürmüyor, bir bakıyoruz hepsi toplanıyor, yeni bir sayfa... Çünkü algıları o kadar hızlı ve koordinasyonları orada yoğunlaştığı için hemen haberdar oluyorlar, yeni bir sayfada toplanıyorlar. Mıknatıs etkisi oluşturan dijital medya, dijital platformları oluşturmamız gerekiyor.

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OYUNLARDA KAFA KESİYORLAR

Maraş ve Urfa’da olay meydana geldikten sonra başlayan süreçte, günler içerisinde toplamda 10 bin 286 URL adresine içerik çıkarma ve engelleme istedik. Bunların içinde 47 oyun içeriği var ki... Okulda öğretmenin kafasını kesiyor, arkadaşını öldürüyor. Meşhur influencer Enes Batur, cezaevine girdi, çıktı. Altı ay hesabını kapattı, sonra açtı, 6 milyon takipçi geldi anında. Şimdi, Roblox, Discord, Tango, MICO, avukatlarıyla geri dönebilmek için ‘Biz bütün kriterleri, kanuni olarak istenen hususları yerine getirdik’ diye başvuruyor.

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BİR AMİRİN NİYE 60 SİLAHI OLUR

Emniyet müdürünün 60 tane silahı niye olur? Olmaması lazım, net söyleyeyim. İki tane oldu, hadi üç tane oldu da gerisini izah edemez kimse. Ben bir emniyet müdürüyüm, bir babayım da...

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FBI’DAN İLETİŞİME GEÇİYORUZ

“Discord kapatıldıktan sonra Telegram bize acil durumda direkt dönüş yapmaya başladı. Ama Discord, YouTube bize bir köprü kurmuyor; onlarla genelde İstanbul’daki ABD konsolosluğundaki FBI yetkilileri üzerinden hızlı bir şekilde iletişime geçiyoruz. Bir saldırı olduğunda önce C31K’cilere (açılımı ‘Cehennemin 31. Katı’ olan dijital çete) bakıyoruz. Maraş olayı olduğunda durmadan yeni hesap açtılar, biz durmadan kapattık; 338 C31K kanalı kapattık. Zaten C31K en büyük belalımız oldu.”