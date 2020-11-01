MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmniyet'ten şehit polis 'Fethi Sekin' paylaşımı
GeriGündem Emniyet'ten şehit polis 'Fethi Sekin' paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.11.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Emniyet'ten şehit polis 'Fethi Sekin' paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emniyet'ten şehit polis 'Fethi Sekin' paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Mesajda, "Bugün; İzmirli vatandaşlarımızı kanlı bir terör eyleminden korumak için kendini siper eden kahraman trafik polisimiz Fethi Sekin’in doğum günüydü. Ruhu şad olsun." ifadeleri yer aldı.

Polis memuru Fethi Sekin, İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşmüştü.

1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya gelen Sekin'in bugün doğum günüydü.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; İzmirli vatandaşlarımızı kanlı bir terör eyleminden korumak için kendini siper eden kahraman trafik polisimiz Fethi Sekin’in doğum günüydü.

Ruhu şad olsun."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle