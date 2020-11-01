Emniyet'ten şehit polis 'Fethi Sekin' paylaşımı

Polis memuru Fethi Sekin, İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşmüştü.

1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya gelen Sekin'in bugün doğum günüydü.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla şu ifadelere yer verdi:

"Bugün; İzmirli vatandaşlarımızı kanlı bir terör eyleminden korumak için kendini siper eden kahraman trafik polisimiz Fethi Sekin’in doğum günüydü.

Ruhu şad olsun."