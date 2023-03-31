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Emniyet'ten İYİ Parti İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesiyle ilgili açıklama: Saldırı değil, hırsız kovalaması

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#İYİ Parti#İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Emniyetten İYİ Parti İl Başkanlığına kurşun isabet etmesiyle ilgili açıklama: Saldırı değil, hırsız kovalaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 19:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayın saldırı olmadığı vurgulanarak "Olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir" denildi.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır" denildi.

Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E.'nin de gözaltında olduğu belirtildi. 

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SOYLU: BURADAN SİYASİ MALZEME ÇIKARMAMAK GEREKİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti il binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "İl binasının karşısında bir inşaatın olduğu, akşam 9.30-10 civarı silah sesi geldiğini belirlediler. Ardından olayın detaylarıyla ilgilenmeye başladılar. İfade alınınca sonuca ulaştılar. Bir inşaat var, birkaç gündür hırsız dadanmış. Bir bekçi tutmuşlar. Gece hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Partinin iki güvenlik görevlisi var ama duymamışlar. Devlet bir vesileyle bunları çözebilir. Buradan siyasal malzeme çıkarmak, çıkarım ortaya koymak, devletin eşiğinden bir dönem de olsa geçmiş biriyle örtüşmemesi lazım. Durup dururken cumhurbaşkanını hedef alıyorsunuz, olay başka bir şey çıktı. En hafif haliyle hafifliktir bu. Bazen siyasetin şehveti yapılması gerekenleri alıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

 

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#İYİ Parti#İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı#İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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