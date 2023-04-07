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Emniyetten infial yaratan çocuk gelin videosuna ilişkin açıklama

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#Şanlıurfa#Eyyübiye#Çocuk Gelin
Emniyetten infial yaratan çocuk gelin videosuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 16:19

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, gelinlik giyen küçük bir çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

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Şanlıurfa’da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü, olayın detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'ÇOCUK GELİN HABERİNİN ASILSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Yapılan açıklamada “06.04.2023 günü saat 19.59’da sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan videoya istinaden konu ile ilgili yapılan araştırmalarda olayın 04.04.2023 günü Eyyübiye ilçesi Şelale Parkı civarında gerçekleştiği, videodaki Eyyübiye Belediyesine ait yelekli şahısların belediye personeli olmadığı, Şelale Parkı civarında taş döşeme işi yapan taşeron işçiler oldukları tespit edilmiştir. Çocuk Şube Müdürlüğümüzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde mağdurun 2010 doğumlu M.T. olduğu, zihinsel engellinin bulunduğu, kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmış, mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği, daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı ve gelinliğin altında bulunan kendi kıyafetleri ile eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir. Mağdurun görüntülerini paylaşan şahıslar hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçundan işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

NE OLDU?

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Sosyal medyaya düşen görüntülerde, elinde gelinlik olan çocuğun bir süre oynadığı gelinliği giydiği ve bunu fark eden belediye işçilerinin üzerindeki gelinliği çıkarmasını sağlamaya çalıştıkları görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. 

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#Şanlıurfa#Eyyübiye#Çocuk Gelin

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