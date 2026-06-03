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Emniyetten dev operasyon! 1 milyar 135 milyonluk işlem hacmi tespit edildi

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#Emniyet Operasyonu#Dolandırıcılık Şebekeleri#Sosyal Medya Suçları
Emniyetten dev operasyon 1 milyar 135 milyonluk işlem hacmi tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 11:19

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 261 kişinin tutuklandığı duyuruldu. Açıklamada şebekelerin vatandaşları toplanda 985 milyon lira dolandırdığının tespit edildiği vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

17 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 Milyon 507 Bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;
-261'i tutuklandı.
-242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

MASAK raporlarına istinaden, şüphelilerin banka hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Emniyetten dev operasyon 1 milyar 135 milyonluk işlem hacmi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak,
-Güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak,
-İş bulma vaadiyle,
-Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak,
-Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Emniyetten dev operasyon 1 milyar 135 milyonluk işlem hacmi tespit edildi

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Emniyetten dev operasyon 1 milyar 135 milyonluk işlem hacmi tespit edildi

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Emniyetten dev operasyon 1 milyar 135 milyonluk işlem hacmi tespit edildi

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#Emniyet Operasyonu#Dolandırıcılık Şebekeleri#Sosyal Medya Suçları

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