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Haber Giriş: 04.01.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Emniyet'ten çok önemli WhatsApp uyarısı! Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın

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Emniyet'ten çok önemli WhatsApp uyarısı! Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Siberay, örnek bir mesaj fotoğrafı paylaşıp, "Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi

Siberay, 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı. 

SİBERAY, YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

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