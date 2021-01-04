Emniyet'ten çok önemli WhatsApp uyarısı! Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın

Siberay, 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı.



SİBERAY, YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI



Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

⚠️WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT❗



📲Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.



👉Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf — Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021