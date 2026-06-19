Emniyetten çetelere ‘toplu’ mesaj

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Yeni nesil sokak çetelerine karşı çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 1 ay içinde İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 48 farklı suç eylemine karışan 156 şüpheliyi yakaladı. İşyeri kurşunlama, haraç, cinayet ve yaralama gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen motosikletli çeteleri sokaklardan ev adreslerine kadar tek tek tespit eden emniyet ekipleri, 15 Mayıs -15 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 adet motosiklet, 7 adet kask ve çok sayıda silah ile fişek ele geçirdi. Adli makamlara teslim edilen şüphelilerden 123 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Son bir ayda yapılan operasyonlarla sokak çetelerine büyük darbe indiren emniyet ekipleri, aralarında Maltepe’de Otokoç’a yapılan saldırıda kullanılan otomatik tüfeklerin ve Can Polat cinayetinde kullanılan Uzi’nin benzerinin bulunduğu silahları, işyeri kurşunlamada ve saldırılarda kullanılan motosikletleri ve diğer suç unsurlarını Vatan Yerleşkesi’nde sergiledi. Suç unsurları arasında silahların ortasına koyulan bir kar maskesi giydirilmiş ‘futbol topu’ ise dikkat çekti.

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BAKAN ÇİFTÇİ: 952 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun koordinasyonunda bazı AK Parti milletvekilleriyle Gölbaşı Vilayetler Evi’nde bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: “1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl operasyonlar arttı. 22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrol kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandında kişi var. Bunların neredeyse 3’te 1’i uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor.”