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AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

Emniyette terfiler açıklandı

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Emniyette terfiler açıklandı
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Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurullarının, Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı.

Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel başkomiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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