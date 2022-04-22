Emniyette 'köpek' kavgası

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H.Y. isimli polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bir daire başkan yardımcısının şoförü ve koruması olarak görev yapıyordu. 15 Nisan’da emniyet müdürü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan polis memuru, suç duyurusu dilekçesinde amirinin şahsi köpeğine bakmayı reddettiği için kendisine hakarette bulunup darp ettiğini öne sürdü ve özetle şu iddialarda bulundu:

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BAKMAK İSTEMEDİM

“14 Nisan 2022 tarihinde saat 17.10 civarında Sayın Emniyet Müdürü’nün makamına girerek, kurumumuzun bahçesine getirttiği şahsi köpeğine bakmak istemediğimi söyledim. Dini mezhep olarak Şafi olduğumu, normal hayatımda da köpeğe dokunmadığımı, bu sebepten ötürü bakmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine Emniyet Müdürü, bana küfür etti. Ardından İnsan Kaynakları Şube Müdürü’nü arayarak ‘Yanımda çalışan salak H.’yi en uzak karakola gönder, yazısını hemen getir’ dedi. Daha sonra bana küfür etmeye devam ederek, ‘Süreceğim seni, sen kimsin bir b.. değilsin, kanun benim oğlum’ dedi. Cemaatçi misin lan sen?” diyerek de bana çok kötü bir ithamda bulundu.

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GÖĞSÜME YUMRUK ATTI

‘Başkanım sinirlisiniz müsaade edin çıkayım’ dediğimde odadan çıkmama engel olarak hürriyetimi kısıtladı. Bir kez sağ göğsüme şiddetli şekilde yumruk attı. ‘Başkanım çıkabilir miyim?’ dediğimde de ‘Sinirim geçmedi lan bekleyeceksin’ dedi. Bir süre daha küfürlere, hakaretlere devem etti ve sol göğsüme doğru şiddetli yumruk attı. Bunun üzerine odadan zorla çıktım. Özel kalemdeki komiserin, yanına giderek konuyu anlattım ve yardımcı olmasını istedim. Ardından tekrar odasına çağrıldım ve gittim. Daha sakin olmasına rağmen ‘O köpeğe bakacaksın’ dedi. Ben düzgün bir üslupla ‘Başkanım müsaadenizle ben bakmak istemiyorum’ dedim. Bunu duyunca kafama 2 defa vurdu, üstümü çekiştirerek yırttı. Darbeleriyle elimden ve başımdan yaralandım, üstüm parçalandı.” Polis memuru saldırı esnasında şahidinin olduğunu ve darp edilmiş halinin binadaki kamera kayıtlarından görülebileceğini de dilekçesine ekleyerek suç duyurusunda bulundu.