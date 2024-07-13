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Emniyette güldü adliyede ağladı

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#SOSYAL Medya Fenomenleri#Neslim Güngen#İnanç Güngen
Emniyette güldü adliyede ağladı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

SOSYAL medya fenomenlerine yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Neslim ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 65 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alınmıştı.  

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İŞLEMLERİNİ SAVUNDU

Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de arasında bulunduğu 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne götürüldü. Fenomen Neslim Güngen’in, adliyeye götürülmek için emniyetten çıkarılırken, gülerek tepeden atkuyruğu yaptığı uzun saçlarını salladığı görüldü. Adliyeye götürülen Güngen, otobüsten indirilip adliye binasına alınırken ise ağladı.

Neslim Güngen, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Neslim Güngen, “Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir” diye konuştu.

‘İLAÇLARI ZORLA SATTIRDI’

Eşi İnanç Güngen ise “Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ama bütün işlerle Neslim ilgileniyordu” diye konuştu. Neslim Güngen’in şirketlerinde çalışan diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinde, şirketlerde sahte fatura kesildiğini, kozmetik ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu, ilaçların ölümle sonuçlanabilecek yan etkilerinin olduğunu bildiklerini anlattılar. Bu konuda Neslim Güngen’e uyarıda bulunduklarını ancak Güngen’in ilaçları zorla sattırdığını söylediler. İfadeleri alınan şüphelilerden 17’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 

 
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#SOSYAL Medya Fenomenleri#Neslim Güngen#İnanç Güngen

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