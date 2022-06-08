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Emniyet’in ‘Sapık’ bilançosu: 24 kişi yakalandı

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sapık#Bilanço
Emniyet’in ‘Sapık’ bilançosu: 24 kişi yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerini gizlice çekerek TikTok hesaplarından paylaşan yabancı uyruklu kişilere yönelik 1 Ocak-1 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 19 Pakistan ve 5 de farklı ülke vatandaşını gözaltına aldı.

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Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 24 kişi, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘cinsel taciz’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hayâsızca hareketler’, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçlarından sorgulandı.

Gözaltına alınan 17 kişi yapılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 7 kişi ise çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sapık#Bilanço

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