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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Emniyet’in önünde dehşet

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Emniyet’in önünde dehşet
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İstanbul’da iddiaya göre Osman A. (65), dün sabah eski sevgilisi Elmas F. (58) ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılaşınca barışmak için konuşmak istedi.

Osman A. barışma isteğinin reddedilmesi üzerine belinden çıkarttığı tabancayla Elmas F.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan Emniyet Müdürlüğü önündeki polisler, Osman A.’yı gözaltına aldı. Yaralı Elmas F.’ye ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Elmas F.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘FUHUŞ’ İDDİASI

Osman A. ifadesinde Elmas F. ile para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını iddia etti. Elmas F.’nin cebinde bulunan parayı alarak kaçtığını, dün sabah yolda yürürken Elmas F.’yi gördüğünü, parasını isteyince kendisini terslemesi nedeniyle öfkelenerek tabancayla ateş açtığını öne sürdü.

Olay sırasında markette alışveriş yapan Şahan Özdemir, “Markete girerken, hararetli bir şekilde konuşuyorlardı, galiba adam kadına yanlış yapmış, adam özür diliyordu” dedi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekibi, yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet’in önünde dehşet

Köpeği ile yürüyüşe çıkan Cemre Sütçü, kanlar içerisinde yerde kalan yaralı kadının elini tuttu, sağlık ekibi gelene kadar başında bekledi.

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