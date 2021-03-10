Emniyet'in hazırladığı bu harita ne anlama geliyor? Canlı yayında anlattı: 'Şeytan üçgeni diyorlar'

CNN Türk canlı yayınında çok önemli bilgiler veren Nihat Uludağ, şunları anlattı:

''Emniyet görevlileri tarafından hazırlanmış özel bir harita bu. Afganistan, Pakistan ve İran... Uyuşturucunun şeytan üçgeni diyorlar buraya... Niye böyle diyorlar? Çünkü Afganistan merkezli uyuşturucular bu merkezde üretiliyor ve sonra da tüm dünyaya bu noktadan sevk ediliyor. Peki bu harita ne anlatıyor bize? Önceden bu uyuşturucular Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Balkanlar'a gönderiliyordu. Terörizmin finansmanında uyuşturucu çok önemli. Önceden Türkiye'nin üzerinden giden bu harita Türk güvenlik birimlerinin, Emniyet'in yoğun çalışması sonucu bu rota değişti. Rota kuzeybatıya doğru kaydı, uluslararası kartel, uyuşturucu ticaretini yapan kişiler.

Kırgızistan, Kazakistan ve Polonya'dan dünyaya dağılıyordu. Fakat Türk istihbarat ve güvenlik birimleri yurtdışında da operasyon düzenlemeye başladı. Kırgızistan'da büyük yakalamalar yapmaya başladı. Ukrayna'da bu yakalamalar yapıldı. Bu uyuşturucu kartelini yöneten kişiler buradan başaramayacağını anladı, bu sefer rotayı alttan çevirdiler. Burası oldukça uzun ve maliyetli bir rotaydı, bu da olmadı.

YENİ ROTA OLUŞTURDULAR

Şimdi yeni rota oluşturdular. Türkiye'nin alt ülkelerindeki kaotik durumdan faydalanıp buradan geçen yeni bir yeşil hat, yeni bir rota oluştu. Bu, eroin hattı için geçerli. Dünyada üretilen uyuşturucu yerlerİne göre yeni bir hal alıyor bu harita. Bu eroinle ilgili harİta diğer uyuşturucuların üretildiği yere göre de değişiyor.

KOKAİN HARİTASI

Bu da kokain haritası... Nerede kokain üretim yeri. Güney Amerika ülkeleri. burada üretilen uyuşturucular yine böyle Akdeniz yolu üzerinden Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'den nereye gidiyor? Arap ülkelerine, alt bölgedeki diğer ülkelere... Mavi olan eski rota, sarı olan yeni rota.. Türk güvenlik birimleri bu haritayı özellikle takip ediyor.

Polisimiz, emniyetimiz, uyuşturucu kartelini adım adım takip ediyor. Bu örgütlerin haritasını bileceksiniz ki bu örgütlere yönelik operasyon geliştireceksiniz. Çok önemli, geçtiğimiz günlerde Ambarlı'da, Gebze'de çok önemli çok büyÜk yakalamalar yapıldı. Bu kokain hattı için geçerliydi.

SENTETİK UYUŞTURUCU HARİTASI

Diğer uyuşturucu hatları da var. Sentetik uyuşturucular. Bu da sentetik uyuşturucu haritası. Hap görünümlü, gençleri kandırmaya yönelik, gençlerin en çok ağına düşürüldüğü nokta burası. Üretim yeri neresi biliyor musunuz? Belçika, Hollanda ve Balkan ülkelerinde üretiliyor, direkt Türkiye'ye geliyordu. Havalimanlarındaki risk, polisin yaptığı çalışmalarla bu hat bitti. Türkiye'nin alt tarafındaki ülkeler üzerinden dünyaya dağılıyor. Terör örgütlerinin finansmanında kullanılan bu.. PKK terör örgütü var, DEAŞ terör örgütü var. Bu anlamda güvenlik göçlerinin yaptığı çalışmalar çok önemli...''