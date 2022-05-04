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Emniyet’in gülen yüzü

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Güleda Keleş#TRT
Emniyet’in gülen yüzü

Polis teşkilatının panolarındaki ‘yüzü’yle tanınan polis memuru Güleda Keleş’in 10 parmağında 10 hüner var. Mesleğinin yanı sıra sahne alıp şarkı söyleyen, tiyatro oyunları ve müzikallerde rol alan polisin yazdığı 15 şarkı sözü ise TRT repartuvarına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekran yüzü Güleda Keleş, polis babasını örnek aldığı mesleğinde 23 yılı geride bıraktı. Keleş, İstanbul'da başlayıp Mardin ve Antalya'da sürdürdüğü mesleğinin yanı sıra sanat yeteneğiyle de öne çıktı. Keleş, İstanbul Beşiktaş'ta görev yaparken Musiki Cemiyeti'nin sınavını kazandı. 2 yıl korist olarak cemiyet grubunda görev alan Keleş, Antalya'ya tayin olunca da tiyatro ve müzikallerde rol aldı. Antalya Barosu'nun etkinliklerinde sunuculuk da yapan Keleş, Mardin'e tayin oldu. Burada polis arkadaşının oğlu Serhat Zilayan (8) ile çekilen üniformalı fotoğrafı, onu Türkiye'de tanınır hale getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf yarışmasına gönderilen fotoğraf, birinci seçildi. 81 ildeki Emniyet Müdürlüğü'nün duvarlarına asılan, takvimlere basılan, emniyetin sosyal sorumluluk projelerinde kullanılan fotoğraf,  halen Emniyet Müdürlüğü binalarındaki panolarda yer alıyor.

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15 ESERİ TRT REPERTUVARINDA

Emekliliğe hazırlanan Keleş, şu an  Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdü lüğü'nde çalışıyor. Yazdığı 30'un üzerinde şarkı sözünün bestelendiğini, bunlardan 15'inin de TRT repertuvarına alındığını anlatan Keleş, "Eserlerim, Serap Kuzey, Cengizhan Sönmez, Nazan Sıvacı gibi TRT sanatçıları tarafından seslendirildi"dedi. 

 

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