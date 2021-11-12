Emniyetin ‘görüntü alma’ genelgesine durdurma

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Danıştay’ın, oybirliği ile verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bu genelge uygulanamayacak. Karara davalı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda itiraz edebilecek.

İNSAN HAKLARI GEREKÇESİ

Danıştay kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) atıf yapıldı. Genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu, temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlanabileceği belirtildi. Genelgenin bu kapsamda anayasaya aykırı olduğu vurgulanan kararda, özetle şöyle denildi: “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenleyici işlemiyle temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasamızın 7 ve 13. maddelerine uyarlılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Dava konusu genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir.”