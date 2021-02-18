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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için "su takı" töreni düzenlendi

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Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için "su takı" töreni düzenlendi
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Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri "su takı" töreniyle karşılandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, ''Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoşgeldin ATAK dosta güven düşmana P-ATAK'' açıklamasında bulundu.

Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için su takı töreni düzenlendi

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