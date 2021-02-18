Emniyetin envanterine katılan ATAK helikopteri için "su takı" töreni düzenlendi
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri "su takı" töreniyle karşılandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, ''Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoşgeldin ATAK dosta güven düşmana P-ATAK'' açıklamasında bulundu.
Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 17, 2021
Hoşgeldin ATAK
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA P-ATAK 🚁🇹🇷
Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz pic.twitter.com/wlpdqpaNkI