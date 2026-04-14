Emniyet’e yeni güç... Aksungur ve Atak

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

TUSAŞ tarafından üretilen 1 AKSUNGUR İHA ile ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi, “Türk Polis Teşkilatı, taarruz helikopteri kullanan ve ileri İHA kabiliyetine sahip ilk polis teşkilatı olmuştur” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) yerli imkânlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine alındığı İçişleri Bakanlığı Teslimat Töreni’ne katıldı.

Bakan Çiftçi, konuşmasında, polis havacılık biriminin, 1981’den bu yana “gök vatan”ın sessiz koruyucusu olduğunu anımsatarak zor zamanlarda görev alarak, riskten kaçınmayarak, afetlerde, yangınlarda ve kriz anlarında milletin yanında olduğunu vurguladı. Çiftçi, birimin 249 bin saati aşan uçuş tecrübesiyle, güvenliği ve devletin şefkatini temsil ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bugün teslim aldığımız ATAK helikopteri, T-70 helikopteri ve AKSUNGUR İHA milletimizin özgüveninin göstergesidir. İHA envanterimiz de tamamen yerli. Türkiye, savunma sanayiine yön veren bir ülkedir. Türk Polis Teşkilatı, taarruz helikopteri kullanan ve ileri İHA kabiliyetine sahip ilk polis teşkilatı olmuştur. Bu, Türkiye’nin güvenlik vizyonunun geldiği noktayı göstermektedir. TUSAŞ’ın ortaya koyduğu emek, mühendis aklı, teknisyen emeği ve devlet iradesinin birleşimidir. Bu birliktelik, istiklal ve istikbal anlayışını ortaya çıkarmıştır.”

Konuşmaların ardından hediye ve teslimat belgeleri takdiminin gerçekleştiği törende, eğitimlerini tamamlayan pilotlara bröveleri takıldı.

