Emniyete ifade vermeye geldi, kendini ele verdi: 86 bin liralık cezayla şok oldu

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki adli kontrol kararı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki emniyet hizmet binasına imza vermeye gelen N.K. yönetimindeki plakasız motosikleti bina girişinde durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü N.K.’nin ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının bulunmadığı ve motor ile şasi numarasının kazındığı belirlendi. N.K.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.