Emniyete ifade vermeye geldi, kendini ele verdi: 86 bin liralık cezayla şok oldu

#Edirne#Keşan#Plakasız Araç
Emniyete ifade vermeye geldi, kendini ele verdi: 86 bin liralık cezayla şok oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 14:53

Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına plakasız ve motor ile şasi numarası kazınmış motosikletle gelen sürücü N.K.’ye 86 bin lira para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki adli kontrol kararı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki emniyet hizmet binasına imza vermeye gelen N.K. yönetimindeki plakasız motosikleti bina girişinde durdurdu.

Emniyete ifade vermeye geldi, kendini ele verdi: 86 bin liralık cezayla şok oldu

Yapılan incelemede sürücü N.K.’nin ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının bulunmadığı ve motor ile şasi numarasının kazındığı belirlendi. N.K.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Emniyete ifade vermeye geldi, kendini ele verdi: 86 bin liralık cezayla şok oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Keşan#Plakasız Araç

BAKMADAN GEÇME!