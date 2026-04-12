×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emniyete hava gücü: Aksungur ve Atak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, yerli hava araçları 1 adet AKSUNGUR İHA, 1 adet ATAK taarruz helikopteri ve 1 adet T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın düzenlenecek törenle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli imkânlarla üretilen 1 adet AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 adet ATAK taarruz helikopteri ve 1 adet T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkânı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak. Törende teslim alınacak ATAK ve T-70'le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek.              

Haberin Devamı

SIRADA GÖKBEY VAR

2026 ve 2027’de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA’nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY’in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığı’nın helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58’e ulaşması hedefleniyor.

BAKMADAN GEÇME!