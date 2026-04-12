Emniyete hava gücü: Aksungur ve Atak

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yarın düzenlenecek törenle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli imkânlarla üretilen 1 adet AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 adet ATAK taarruz helikopteri ve 1 adet T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkânı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak. Törende teslim alınacak ATAK ve T-70'le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek.

SIRADA GÖKBEY VAR

2026 ve 2027’de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA’nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY’in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığı’nın helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58’e ulaşması hedefleniyor.