‘Emniyet ve MİT’te siyasi cinayet duyumu yok’

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin gündeme taşıdığı “siyasi cinayetler işlenebileceği” iddialarını değerlendirirken, Emniyet’te de MİT’te de böyle bir bilgi olmadığını söyledi.

‘FETÖ TAKTİĞİDİR’

Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Soylu, şunları kaydetti: “Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, ‘Arkadaşlar bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?’; yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza sorduk, böyle bilgi yok.”

Soylu şöyle devam etti: “Sizin ya terör örgütleriyle bir ilintiniz, bağınız var veya yabancı servislerle bağınız var. Bu FETÖ taktiğidir, açık. Bakan Yardımcıma, ‘bir siyasi partinin genel başkan yardımcısını arattırdım. ‘Müsaade ederseniz, terörden, istihbarattan arkadaşlarımız yanınıza gelsinler, bilgilerinizi alsınlar, hemen harekete geçelim’ dedi. ‘Ben Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yaptığı değerlendirmeden hareket ettim, etrafımdaki konuşmalardan hareket ettim’ denildi.”