Emniyet ve jandarmada 59 bin 700 atama

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Jandarmada 36 bin 686, emniyette 22 bin 45 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda bin 701 personel yer değiştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamalara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Genel Atamaları gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 subay, 9 bin 15 astsubay, 2 bin 557 uzman jandarma ve 23 bin 240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı. Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında, denizde, karada, sınırda görev yapan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.” m ANKARA