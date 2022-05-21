Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Terfi#Rütbe
Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı. 3 bin 688 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; 2022 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu doğrultuda; 291 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 148 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 98 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 personel emniyet amiri rütbesine, 221 personel başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.

Öte yandan birinci sınıf 131, ikinci sınıf 86, üçüncü sınıf 4, dördüncü sınıf 1 emniyet müdürü ve 3 emniyet amirinin, 2 yıl süreyle görevine devamına, 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#Terfi#Rütbe

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod