Emniyet teşkilatı üyelerindeb, Anıtkabir'i ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törene Demirtaş'ın yanı sıra Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, daire başkanları, öğretim üyeleri, polis müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Demirtaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, heyet saygı duruşunda bulundu. Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Demirtaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; ebediyete irtihalinizin 86'ncı yıl dönümünde tüm teşkilatımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. 'En büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyetimizin ve bağımsızlık ideallerinizin bekçileri olarak, her geçen gün derinleşen minnet ve gururla yolunuzda yürüyoruz. Türk polis teşkilatı olarak, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için aynı inanç ve adanmışlıkla çalışmaktayız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'in korunması için hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı kalarak, toplumsal barış ve huzur yolunda sorumluluğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Şanlı bayrağımızı, mukaddes değerlerimizi ve mirasınızı her türlü tehdit karşısında koruma azmiyle sürdürdüğümüz görevimiz, bu ülkenin en kutsal emanetidir. Biliniz ki Türk polis teşkilatı, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık yarınlara taşıma hedefinden asla taviz vermeyecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da asil milletimizin huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma sadakatimizi her daim sürdüreceğiz. Tarih boyunca gösterdiğimiz cesaret ve iradeyle; milletimize, devletimize ve mukaddes değerlerimize yönelik her türlü tehdit karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğimizden şüpheniz olmasın. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, asil milletimizin yanında ve emrindeyiz. Ruhunuz şad olsun." (DHA)

