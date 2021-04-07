Emniyet teşkilatı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve daire başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Mozoleye çelenk koyan heyet, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, şanlı mazisine sığdırdığı sayısız başarılarla milletimizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası için 176 yıldır görev başında olan emniyet teşkilatımız, yasalardan aldığı güç, milletimizin desteği ve duası ile yeni hedeflere büyük bir kararlılıkla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz ki teşkilatımız, en büyük eserim dediğiniz 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için kanının ve terinin son damlasına kadar her şart ve koşul altında ihanet odaklarına karşı amansız mücadelesine devam edecektir. Cennet vatanımızın her köşesinde huzur ve güvenin temini için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla dün olduğu gibi bugün de çalışmalarını azim ve vazifeşinaslıkla sürdürürken, kendisine tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacaktır. Hiç şüphesiz ki, ecdadımızdan aldığımız ilham ve güç; istiklal ve istikbalimizi her şeyin üstünde tutma inancı ve azmi en güçlü dayanağımızdır. Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla birlikten manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara