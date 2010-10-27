Haber Giriş: 27.10.2010 - 00:00,
Emniyet Şube Müdürü çete suçlamasından serbest
İSTANBUL, Bursa, Tekirdağ ve Erzurum’da 63 ayrı suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 1’i tutuklanırken, aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Kemal S.’nin de bulunduğu 22’si serbest bırakıldı.
Aynı operasyon kapsamında İstanbul Adliyesi’ne önceki gün getirilen 57 şüpheliden 46’sı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedilmiş, zanlılardan 34’ü tutuklanmıştı.
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