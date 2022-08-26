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Emniyet şeridindeki TIR'a çarptılar! Karı-kocadan acı haber

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#TIR#Kırıkkale#Kaza
Emniyet şeridindeki TIRa çarptılar Karı-kocadan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 16:38

Kırıkkale'de emniyet şeridindeki TIR'a çarpan otomobilde Mustafa (64) ve eşi Ayşe (57) Demiröz hayatını kaybetti, oğulları Osman Gökhan Demiröz ağır yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Delice ilçesi Kırıkkale- Çorum yolunda meydana geldi. Osman Gökhan Demiröz'ün kullandığı 60 AB 693 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Ali İhsan K. yönetimindeki 33 ELE 46 çekici ve 33 AHC 101 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durdu.

Emniyet şeridindeki TIRa çarptılar Karı-kocadan acı haber

Kazada Mustafa ile eşi Ayşe Demiröz hayatını kaybetti, araçta sıkışan oğulları Osman Gökhan Demiröz ise ağır yaralandı. Sürücü Demiröz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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TIR şoförü Ali İhsan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#TIR#Kırıkkale#Kaza

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