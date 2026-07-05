×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü#Motosiklet Kazası
Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 07:00

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde dün 00.00 sıralarında, Murat Güneri (35) yönetimindeki 07 LLY 51 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran Ş.T. yönetimindeki 06 FG 8711 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Murat Güneri’nin hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan beraberindeki Dilek Güneri ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

BETON ZEMİNDE YATARKEN BULUNDU

Ekipler, otomobil sürücüsü Ş.T.’yi olay yerinin yakınında beton zeminde yatarken buldu. Trafik ekiplerinin kontrolünde Ş.T.’nin 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Ş.T., kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Sürücü Ş.T.’ye, ‘yetersiz ehliyet’ten 11 bin 629 lira ve ‘alkollü araç kullanmak’tan 25 bin lira, otomobil sahibine de ‘yetersiz ehliyet sahibi sürücünün araç kullanımı’ndan dolayı 11 bin 629 lira ceza uygulandı. Ş.T.’nin sürücü belgesine 6 ay el koyuldu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü#Motosiklet Kazası

BAKMADAN GEÇME!