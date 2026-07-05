Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Murat Güneri’nin hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan beraberindeki Dilek Güneri ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

BETON ZEMİNDE YATARKEN BULUNDU

Ekipler, otomobil sürücüsü Ş.T.’yi olay yerinin yakınında beton zeminde yatarken buldu. Trafik ekiplerinin kontrolünde Ş.T.’nin 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Ş.T., kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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Sürücü Ş.T.’ye, ‘yetersiz ehliyet’ten 11 bin 629 lira ve ‘alkollü araç kullanmak’tan 25 bin lira, otomobil sahibine de ‘yetersiz ehliyet sahibi sürücünün araç kullanımı’ndan dolayı 11 bin 629 lira ceza uygulandı. Ş.T.’nin sürücü belgesine 6 ay el koyuldu.