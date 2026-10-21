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Emniyet şeridinde park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Bandırma#Kaza
Emniyet şeridinde park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 23:38

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TIR'ın dorsesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ö. (30) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Havaüssü Kavşağı'ndan Korozman Kavşağı yönüne giden yolda meydana geldi. Emniyet şeridinde park halinde bulunan 22 ADS 386 plakalı TIR'a, Emre Ö. yönetimindeki 10 AGN 891 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Emniyet şeridinde park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Emre Ö., devrilen motosikletten yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Emre Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Balıkesir#Bandırma#Kaza

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