Emniyet şeridinde park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Havaüssü Kavşağı'ndan Korozman Kavşağı yönüne giden yolda meydana geldi. Emniyet şeridinde park halinde bulunan 22 ADS 386 plakalı TIR'a, Emre Ö. yönetimindeki 10 AGN 891 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Emre Ö., devrilen motosikletten yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Emre Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.