Emniyet personelini taşıyan araç alev alev yandı

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı mevkisinde meydana geldi. Hilvan’da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personellerini taşıyan midibüsün motor bölümünde yangın çıktı.

Çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personelleri tahliye etti. Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.